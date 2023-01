Pusineri: “Estamos acostumbrados a que copen el estadio”

El futbolista que ya jugó cuatro veces en Primera (debutó jugando los 90 minutos en un triunfo ante Huracán en 2021, cuando Omar De Felippe era el entrenador) contó sus sensaciones de volver a pisar el Monumental como jugador profesional. “Los primeros minutos me costaron un poco, luego me acomodé y creo que estuve bien. Fue un rival bueno, creo que merecíamos ganar”, agregó y señaló que no pudieron quedarse con la victoria por fallar en la definición. “No estuvimos finos en los últimos metros, Pusineri me pidió que me acomode bien, que cuando tenga la pelota vaya hacia adelante. Espero tener varios partidos y que podamos lograr el campeonato”, fue el deseo del juvenil.