San Martín tuvo un duelo de exigencia para ir tomando ritmo

El fuerte viento con probabilidades de lluvia durante la tarde salteña no evitó que quienes asistimos al estadio Padre Martearena fuéramos testigos del típico partido de pretemporada: llegadas de ambos lados, piernas cansadas, y una batería de imprecisiones interrumpida por alguno que otro lujo. Tras una larga espera, los hinchas finalmente pudieron ver al nuevo San Martín en acción. Y si bien no hubo goles a lo largo de los 90 minutos contra Gimnasia de Jujuy (al igual que había sucedido contra Always Ready),el encuentro dejó varios aspectos a rescatar.