“M3gan”, una muy rentable muñeca sobreprotectora

Abrumada por la responsabilidad, y para que la niña no se sienta sola, cede su compañía, educación y protección al aparato, sin saber que las consecuencias serán terribles. Pronto M3gan se convertirá en su mejor amiga y la protegerá contra todo tipo de daño físico o emocional, aunque sea producto de su propio crecimiento como persona. Hacerle entender a una máquina (por más inteligente que sea) que no todo sufrimiento es negativo no será sencillo. Lo siniestro es que acá no hay nada diabólico y sobrenatural por delante: la IA está cada vez más cerca.