“Pulsión”: cómo es la impactante novela que recrea el crimen de Fernando Báez Sosa desde una mirada particular

Desde aquella madrugada del 18 de enero de 2020, Argentina no sale de la conmoción por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa, un joven que fue a vacacionar con su novia y amigos a Villa Gesell sin saber que no volvería a su hogar. Gabriela Exilart, al igual que muchos argentinos, se vio enormemente conmovida y shokeada por este asesinato que tomó magnitud nacional. La prestigiosa y exitosa escritora decidió escribir una novela abordando el caso, pero desde una perspectiva sensible y contradictoria a la vez: desde el lugar de la madre de un imputado.