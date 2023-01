El calvario de la mamá de Fernando Báez Sosa: "No puedo sacar de mi mente la palabra 'caducó'"

"Pasé una noche difícil porque no puedo sacar de mi menta la palabra 'caducó' y también cuando dijeron que festejarían con vino y flores, es un dolor muy fuerte", confirmó la mamá de Fernando, visiblemente conmocinada. Y añadió: "Debe haber justicia porque han matado a un inocente que solo fue a divertirse. No puede seguir pasando esto. Mi hijo no regresó y no va a regresar pero deseo que con Silvino tengamos un poco de calma".