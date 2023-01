Ejemplos de resiliencia en la gala de los Critics Choice Awards

La noche tuvo otros discursos memorables, que denotan el cambio de era que se atraviesa. “Soy Janelle Monáe y mis pronombres son ella/ella/ellos/ellos. Soy una mujer libre. Soy no binaria, soy queer, y mi identidad tiene influencia sobre mis decisiones y mi trabajo. Contando historias somos capaces de darle luz a la experiencia humana. A veces no me podía ver a mí misma, mi don o mi propósito en ese momento, pero muchas otras personas lo vieron y me dieron oportunidades. Los veo, pero también los reto a todos ustedes para que se vean a sí mismos”, afirmó la actriz y cantante al recibir el premio SeeHer Award.