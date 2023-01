El diálogo podría haber frenado el conflicto por la corte

La Argentina se ha sumido en un conflicto inútil. Se programa una sesión para destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero no hay posibilidades de hacerlo. Claramente, las intenciones del partido gobernante son generar una serie de situaciones para que la sociedad reaccione contra la Justicia y comparta los argumentos oficialistas. La oposición es llamada a ejercer con gran cuidado su rol. En esta avanzada peronista, Juntos por el Cambio, el Partido Obrero, los Libertarios y otros partidos provinciales y de izquierda tienen la responsabilidad de cuidar a la Justicia como institución que ayuda a balancear las tensiones de los otros poderes y, al mismo tiempo, que lo que pase no sea una pérdida de tiempo en pos de un interés particular como puede ser dañar la imagen de la Justicia. Todo esto ocurre porque la dirigencia política no puede dialogar.