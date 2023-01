20 libros para el verano

¿Quién no ha sido derrotado por la vida alguna vez? Pablo Donzelli ha elegido narrar el camino de Camilo, el derrotado, el que ha perdido todo o casi todo. Su novela Pasar el Infiernillo es, en este sentido, una novela de iniciación en la derrota. Camilo escucha, sigue los latidos de su viaje, escucha, sueña, camina, y no llega a ninguna parte. En todo caso, lo que importa es el trayecto, el deambular sin rumbo. Acaso el sinsentido sea el objeto que dispara el viaje.

Camilo sale de su casa, asciende valles, corta quebradas, atraviesa una selva selva (como le llama el anciano de la Logia de corazones rotos), se salva de la doble selva luego de la lluvia y llega (¿es el fin?) al pueblo con la plaza. Los caminos de Camilo son los tramos de una anhelada iniciación. Como el personaje Dante de la Divina Comedia, el Camilo de Pasar el Infiernillo recorre las etapas de un infierno simbólico. Las torturas, los golpes, los roces de las caídas, se acumulan en el cuerpo y en el ego. En “la mitad del camino de la vida”, Camilo se topa con un anciano, con un versificador de décimas, con una mujer generosa (acaso una mujer ángel que no es Beatrice), unos trabajos para hacer, un muchacho que le pide que no se vaya, un trapecista con el perfil más cercano a Leonardo Favio que a Kafka. En los caminos, los desafíos se acumulan. Pero Camilo sabe -o presiente- que lo definitorio de su vida no está en la selva selva sino en la selva interior, acaso la “selva oscura” de Dante Alighieri.