La nueva cuentística alemana

La compleja sinuosidad en que se deslizan las narraciones va en clara sintonía con sus personajes. Sujetos que, desde sus percepciones, motorizan una realidad y en simultáneo se ven atrapados en ella. La fragilidad en la que se mueven los hace forasteros del mundo que los rodea y, por momentos, también de sí mismos, porque no terminan de encajar en él y deben sobrevivir a su propia locura, como si las cosas del mundo, y ellos mismos, estuvieran en un lugar que no termina de corresponderles. Transitan o buscan transitar una transformación que a la vez es y no es, que se da y no se da, que está a las puertas de.