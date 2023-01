Sitas intimó a Ferre Contreras por represión

Respuesta de Salud

Consultado por tales acusaciones, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, aseguró que se trata de organización y no de represión. “Ellos dicen que garantizan la atención de la guardia pero no lo hacen; los que garantizan la atención en hospitales son el Ministerio, el Siprosa y los directores de hospitales, entonces nosotros necesitamos saber quiénes hacen paro. No lo hacemos para tomar medidas en su contra, sino para poder organizar la guardia”, respondió.