Jennifer Coolidge, una veterana actriz que se consagra

La postulación en los Globos de Oro de “The White Lotus” como mejor miniserie pese a tener 13 episodios (lo normal para este rubro es un máximo de ocho o 10), generó resquemor pero nunca cuestionamiento por la calidad de la producción. No fue casual, entonces, que ganase el premio en esa categoría. Pero más aplaudida fue la consagración de Jennifer Coolidge como mejor actriz de reparto por su composición de la insatisfecha millonaria Tanya, que recorre hoteles de lujo tanto en la primera como en la segunda temporada (único personaje que repite) sin felicidad alguna.

Coolidge es una veterana de la industria a la que los reconocimientos le llegaron a sus seis décadas, después de haber estado 120 películas (como la saga “American Pie”) y con cientos de participaciones en series de televisión. Ahora suma su Globo de Oro al Emmy del año pasado, lo que confirma que nunca es tarde.

En su agradecimiento habló de sus inicios, sus frustaciones y sus renacimientos. “Tenía grandes sueños y expectativas cuando era más joven, y lo que ocurrió es que se esfumaron con la vida. Pensaba que iba a ser reina de Mónaco, aunque alguien ya lo había hecho. Pero tenía estas ideas gigantes. Y entonces te haces mayor y todo se va a la mierda. Y, Mike White (en referencia al director de la miniserie), tú me diste esperanza. Me has dado un nuevo comienzo. Incluso si este es el final, porque sí que me mataste, pero incluso si este es el final, has cambiado mi vida en un millón de formas diferentes”, afirmó, spoiler de por medio, que no es lo relevante porque lo más interesante del guión es su desarrollo y no su cierre.

“Solo quiero decir que algunas de las personas que están en esta sala, son las cinco personas que me mantuvieron en pie durante 20 años con estos pequeños trabajos”, aseveró y se dirigió a Ryan Murphy: “tú fuiste uno de ellos. Esos pequeños trabajos que me hicieron seguir adelante. No conocía a nadie, y con eso no iba a ninguna parte”. También mencionó a Michael Patrick King que la convocó al elenco de “Sexo en Nueva York” y a Reese Witherspoon, protagonista de “Una rubia muy legal”, película de la que también fue parte.

El rostro de Coolidge comenzó en la pantalla en 1993, con una participación en un episodio de “Seinfeld”. Su larga trayectoria -nunca como protagonista- incluyó las películas “Austin Powers, “Zoolander”, “Una cenicienta moderna”, “La vida secreta de una adolescente” y “Glee”, entre muchísimas otras. Y pronto debutará en “We have a ghost”, con David Harbour y por Netflix.

“Mis vecinos me hablan y cosas así. ¡Nunca me han invitado a una fiesta en mi barrio, y ahora todos me invitan!”, finalizó su discurso en medio de una ovación.