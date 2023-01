Cómo alejarse satisfactoriamente de las redes en vacaciones: cinco consejos para lograr un buen descanso

Vivimos en épocas donde “si no publicás, no existís”; donde un “me gusta” o “un seguidor” pueden hacer feliz a una persona; tiempos donde nuestra rutina, viajes o placeres se convirtieron en los maniquíes de esa vidriera llamada “vida”. Aunque no lo perciban a simple vista, diversos estudios afirman que son millones las personas en el mundo las que padecen estrés y ansiedad a causa de las redes sociales y del uso abusivo del celular.