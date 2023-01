Rodríguez Larreta: “El Presidente ataca la democracia cuando desconoce los fallos y quiere llevarse puesta a la Corte Suprema”

Rodríguez Larreta también se refirió a su reciente encuentro con el ex presidente Mauricio Macri en Villa la Angostura. “Tengo una relación de afecto y amistad, por lo cual es natural que nos crucemos, charlemos. Me reúno con él hace 20 años, no tiene nada de nuevo, lo raro sería no reunirnos”, explicó. Además, señaló que hablaron sobre el ataque del Gobierno a la Justicia: “Compartimos la preocupación de la gravedad de lo que significa un pedido de juicio político a la Corte, de no haber acatado un fallo y compartimos también la contundencia de que no lo vamos a permitir”.