Bono de $ 50.000: quiénes cobrarán este nuevo beneficio y cuándo lo recibirán en mano

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario dispuso el pago del bono extraordinario de carácter no remunerativo. El beneficio será para aquellos empleados cuyos salarios no superen los $ 185.859. Se trata de un pago extraordinario y de carácter no remunerativo para los trabajadores rurales, que se dispuso a través de la Resolución 230/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.