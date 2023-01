Las galerías céntricas florecieron en la década de 1960

En sus vecindades, “pero con un proceso constructivo inconcluso y detenido”, se encontraba la galería del edificio Tonsa, “orbe a mitad de la primera cuadra de la calle Muñecas”. La construcción iniciada hacia fines de la década de 1950 se encontraba parada y se hablaba que se reincidirían hacia 1965. Sin embargo, al parecer no ocurrió porque el edificio aún no fue terminado aunque hay oficinas ocupando los primeros pisos y la galería es una cadena de venta de electrodoméstico. También se hablaba de una posible galería que uniera 24 de Septiembre al 500 con la primera cuadra de 9 de Julio, cosa que no se concretó.