El “Hombre Lobo” seguirá detenido: no pudo acreditar una supuesta enfermedad

“Tras ser visto por el forense, se le pidió al imputado una revisión en el hospital y no se detectó ninguna enfermedad aguda”, informó Falchi, que además, adelantándose a un posible pedido de la defensa, advirtió que una domiciliaria no sería compatible para este caso: “fue en su domicilio donde se encontró la droga y donde se comercializaba; además cuando vio llegar a la Policía intentó escabullirse caminando en dirección contraria. Fue un intento de fuga. No creo que el imputado se someta al proceso de otra manera que con la prisión preventiva”. Solicitó que la medida fuera por 90 días, tiempo que llevaría concluir la investigación.