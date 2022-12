Sexualmente hablando: desromantizar el alcohol

No ha corrido la misma suerte el alcohol, a pesar de que diariamente vemos los terribles efectos de su abuso: accidentes de tránsito que se llevan vidas, amigos que “se desconocen” y entran en peleas (con consecuencias graves muchas veces), relaciones sexuales no consentidas, menores rescatados de las fiestas casi en estado de coma, por nombrar sólo algunos ejemplos. Es curioso: personas sensatas e inteligentes se dan aviso de dónde están los controles para que sus amigos los eludan y puedan tomar tranquilos, los adultos aprueban -quizás por cansancio o resignación- que sus hijos menores tomen alcohol “mientras sea en casa”. Y cuando hay una reunión es muy difícil que falte. Nadie se olvida del tema: “yo llevo gin”, “yo, cerveza”, “tengo un vinito”, “compremos champagne”. Nada con más onda que compartir en las redes la cerveza junto a la pileta o el brindis con Aperol entre amigas. Ofrecer una comida y no dar alcohol es casi un agravio a los invitados. Como tener la casa sucia o no haber previsto ningún menú.