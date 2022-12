El Gobierno salió al cruce de Victoria Donda, tras su renuncia

Tras la renuncia de la ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, con varias críticas a la administración nacional, el Gobierno de Alberto Fernández salió a aclarar que en realidad dimitió porque había “perdido la confianza” del Presidente y no como una decisión propia, tal como la ex funcionaria dijo públicamente.