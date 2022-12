El próximo paso es acelerar hasta el picódromo

“Hay que tener una educación básica de lo que es un auto de carreras para poder disfrutar en las picadas. Es un deporte que no permite ni a locos, ni a ansiosos”, advirtió taxativamente Caram. Para algunos las actividades motores no entran entre las deportivas y con las picadas, además, hay una suerte de prejuicio y son mal vistas. “Es un deporte en el que tal vez la preparación física no se ve tanto, pero no. Suma mucho porque todo es una relación peso-potencia. Si sos un piloto liviano, sin dudas tu auto tiene ventajas”, analizó Nardolillo.