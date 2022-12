Coparticipación: los tres senadores tucumanos coinciden en que se debe cumplir con el fallo

El senador remarcó que hasta la presidencia de Mauricio Macri, CABA recibía un dinero equivalente al 1.4% de los fondos de coparticipación. Equivalente, y no dinero exactamente proveniente de esos fondos, porque justamente la Ciudad no ingresaba en el reparto por no ser considerada una provincia. Con la llegada a la presidencia de Macri, apuntó Yedlin, ese monto subió al 3.75%, y fue variando con el tiempo. “Ahora estaba en 1.4%, más lo que el Congreso le otorga para el tema de la seguridad. La Corte le da un 2.95%, un número que no tiene ninguna lógica, que no estaba en ninguno de los planteos. Es un cálculo al estilo salomónico”, criticó.