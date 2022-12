Martín Correa y Gabriela Gramajo serán los candidatos a gobernador y a legisladora del PO

“El posible regreso de Juan Manzur a Tucumán y su integración a la fórmula como vice gobernador es, por un lado, el resultado de un fracaso de su gestión a nivel nacional, y por el otro un intento de cuidar sus intereses en la provincia y los de su camarilla. Manzur no vuelve triunfante, todo lo contrario, vuelve derrotado e intrascendente con la intención de regimentar el proceso electoral provincial. Este peronismo en retroceso y fracasado viene por más precarización, más desocupación, más inflación y peores salarios. Manzur, Osvaldo Jaldo, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández no tienen otro plan de gobierno que no sea el ajuste de la mano del FMI y que esta crisis la paguen los trabajadores”, dijo Correa