Lago Escondido: Juan Grabois desafió a los policías y agredió a una trabajadora

"¿Por qué no vienen cuando hay un incendio? ¿Por qué no vienen cuando hay un metro de nieve y la gente no puede salir?", le retrucó el trabajador del lugar. Ante esto, el dirigente le consultó: “¿A vos te parece bien que el lago lo tenga el inglés? Yo entiendo que le tengas que chupar las medias, pero él te odia, te desprecia".