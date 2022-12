Gran Hermano sancionó a Camila: qué pasó

Sin embargo, todos ellos, sentados en el living, escucharon atentamente las palabras del “Big”. “Una vez más les avisé a los nuevos participantes que no se pueden expresar por cuestiones del afuera. Camila fuiste advertida en el confesionario y te advertí que era motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto que esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y también, Camila, te informo que estás nominada”, le dijo la voz de Gran Hermano. La joven estalló en llanto al enterarse porque según dijo, pensó que la iban a expulsar.