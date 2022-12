Gran Hermano: cómo reaccionó Coti a la vuelta de Daniela y Lucila

La correntina intuyó que su pareja, Alexis, recibiría muchos votos y quería salvarlo de ir a placa a pesar de sus constantes conflictos. “¿Te fijaste cómo juega Daniela? No. Sin mirar mucho, te das cuenta que no le da el bocho para muchas cosas. ¿Julieta? Ella dice que juega, pero me dí cuenta ahora por ejemplo está tratando de tener un caracter más fuerte supestamente, pero ella no piensa mucho. Romi tampoco y eso que es grande ya”, opinó Coti sobre lo que muchos consideran "una jugada maestra" en contra de sus amigas.