Gran Hermano: las otras polémicas expulsiones en la historia del reality

“No estoy acostumbrada a estar en un ambiente donde hay tanta violencia, tanta pelea. Los chicos piensan que soy boluda y no me doy cuenta de las cosas pero me estuvieron bardeando todo el día, pensando que no me daba cuenta de las cosas. La verdad que no me gustó nada. Me hubiera gustado que si alguien me tiene que decir algo que me lo diga de frente, todo el día me estuvieron molestando”, comenzó con su discurso la joven.