Cartas de lectores II: Réplicas de los informales

A propósito de las declaraciones del Sr. Presidente de la FET en las que pide erradicar a los vendedores ambulantes con el fin de sostener el normal desarrollo en la actividad económica de la provincia, en mi opinión, debido a la falta de trabajo digno, no se debe aplicar la ley del gallinero. El mundial del fútbol 2022 nos mostró parte de muchas realidades. Ejemplos. Como las ventas de camisetas originales de nuestra Selección argentina se agotaron, después del segundo partido aparecieron las réplicas o truchas a menos precio que las primeras, siendo idénticas a las originales. La verdad, me llamo la atención y me pregunté: ¿Cuántas fábricas estaban confeccionando tantas camisetas iguales en un tiempo récord? Señores, en lo comercial siempre están la picardía y las informalidades. La solución, a mi criterio, seria comenzar brindando trabajos dignos; el Estado y lo privado a la vez deberían dar ejemplos, protegiendo al trabajo, respetando y haciendo cumplir las formalidades y entonces veremos vivir mejor a nuestra sociedad.