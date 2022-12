Verdadero o falso: las noticias que se viralizaron en 2022

3- El retroceso a la edad media

La recomendación del ministro alemán de Economía, Robert Habeck, de ahorrar energía, y del jefe de la Agencia Federal de Redes, Klaus Müller, de no tomar duchas calientes con mucha frecuencia, en medio de la crisis energética que afecta a Europa, fue reinterpretada en la televisión rusa como un retroceso a épocas oscuras. “Hablamos de bacterias, sarna, pulgas y piojos (...) porque la Europa ilustrada parece retroceder a la Edad Media, cuando la gente no se lavaba”, dijo el presentador Dmitry Kiselev, en abril de 2022, a la televisión estatal rusa. Según Kiselyov, por su odio a Rusia y la negativa a comprar el gas ruso, Europa estaba dispuesta a descuidar la higiene y a arriesgarse a que la carencia de higiene derive en problemas de parásitos y bacterias. Meses después, el pronóstico no se cumplió. El Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades dijo que no hay un aumento de infecciones de ácaros, piojos o pulgas.