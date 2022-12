Cartas de lectores: balance 2022

Este año 2022 que está terminando, salvo la alegría que nos brindó la Selección argentina de fútbol ganando el campeonato mundial, ha sido un año muy malo en lo económicosocial, con niveles de inflación del 100%, pobreza del 50%, y tantos otros indicadores que muestran claramente la falta de idoneidad e inutilidad del Gobierno. No creo que vivamos momentos de incertidumbre; creo que tenemos la certidumbre de que el futuro será peor hasta el próximo cambio de gobierno. Hoy la inflación se ríe del derecho de propiedad, indispensable para generar riqueza, y permitir y cuidar el ahorro en moneda local, que hoy no tenemos. Lamentablemente con los gobernantes actuales, es imposible pensar en un programa económico que establezca las condiciones para un desarrollo acentuado, y genere la confianza que lleva a una certidumbre virtuosa, que es un proceso largo, pero posible. A este desmanejo económico sumado a la corrupción, se agrega el rechazo del Gobierno a acatar el fallo de la Corte Suprema, que suspendió la quita de la coparticipacion a la CABA. Estamos siendo testigos de la destrucción de nuestro sistema republicano y desprecio absoluto por nuestra Constitución Nacional. ¿Quién puede confiar en un país donde su presidente desconoce las decisiones de la autoridad máxima del Poder Judicial, y con los gobernadores que lo apoyaron con su firma, intentan anular a uno de los tres poderes de la República? Pero un hecho alentador este fin de año, ha sido la sentencia a Cristina Kirchner por el Tribunal Oral Federal, que la condenó a seis años de prisión e inhabilitacion perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Esto marca un punto de inflexión en el destino colectivo de los argentinos. Se reconcilia la sociedad con la verdad. La impunidad perdió una batalla significativa y la ley se impone al delito cometido por el poderoso. También el fallo que confirmó la condena a 13 años de cárcel para Milagro Sala por asociación ilícita. Lo grave sería que el gobierno decida no acatar la ley, y por lo tanto romper los contratos, caso en que no hay economía que resista la falta de seguridad jurídica. La oposición debe prepararse para gobernar, y expresar ya, los programas que están preparando sus equipos técnicos para la reconstrucción del país. La sociedad ya no tolera este proceso de empobrecimiento. Reconstruir la educación, que es la base para salir de la pobreza y la esclavitud, reconstruir la salud y la seguridad son objetivos prioritarios. La confianza generará inversión y con ella trabajo. El camino es duro, pero una dirigencia responsable, honesta y bien preparada, tiene la misión impostergable de volvernos al bienestar, la paz y el cumplimiento de la ley a los argentinos.