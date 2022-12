Crisis habitacional: en el país hay más de seis millones de familias sin hogar

En el marco de la iniciativa Democracia 40, que se creó para celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida que se celebrarán en 2023 y no olvidar las asignaturas pendientes, el centro de estudio detalló que en Argentina, al menos 4.000.000 de hogares no acceden a una vivienda adecuada. Esto significa que el 25% de los hogares no gozan de un derecho humano reconocido por pactos internacionales y por nuestra Constitución Nacional. Pero, se advierte además que ese número es mucho más amplio si se tienen en cuenta criterios de medición más exigentes –como la construida por María Mercedes Di Virgilio, investigadora del Conicet–, esta realidad alcanza a 6.400.000 hogares. “Contar con una vivienda adecuada es más que tener un ‘lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas’, como define la RAE a la vivienda: supone asegurar la tenencia; contar con acceso a servicios, a materiales constructivos de calidad, a instalaciones e infraestructura, y a espacio suficiente para todas las personas que integren el hogar”, detalla el trabajo.