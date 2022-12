“Son depredadores de la Constitución”

Según Sabsay, "al común de los mortales, ante la desobediencia, nos procesan o nos meten presos. Acá se ve la desigualdad ante la ley. Respecto al recurso in extremis, no existe en Argentina, es un invento". “El Presidente ha actuado de manera inconstitucional desde que asumió sus funciones. Gobernó con decretos de necesidad y urgencia durante toda la pandemia. La Constitución para él no es un estorbo, si no le conviene, la pasa por encima”, finalizó.