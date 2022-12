El teatro rompe fronteras físicas para ser inclusivo con las discapacidades

La visión de la tucumana Nerina Dip

Como miembro del Consejo de Dirección del Instituto Nacional de Teatro (INT), Nerina Dip fue uno de los motores del acuerdo con la Agencia Nacional de Discapacidades (Andis), que permitió el concurso de readecuación de salas y otros proyectos en carpeta. “Mi balance de lo hecho es mucho más que positivo. En particular, este concurso va a repetirse en los próximos años porque la idea es de que al menos haya una sala accesible por provincia. Es la meta y la institución está comprometida con ella. Es una inversión nueva y necesitamos trabajar mucho en la difusión y en la militancia de los próximos llamados”, destacó la teatrista tucumana. La acción en este campo continuará sin descanso; aunque Dip ya no tiene cargo en el INT, en enero será parte del encuentro entre Gustavo Uano (titular nacional del INT) y Germán Ejarque y Alan Robinson por la Andis, para planificar todo 2023 entre ambos organismos. “La convocatoria a salas fue lo más visible de la acción conjunta, pero hemos trabajado en muchas otras iniciativas, como capacitaciones a cuerpo político, peritos y jurados, y en el plan editorial, donde habrá material sobre el tema a publicarse pronto y además para facilitar la accesibilidad de nuestras publicaciones. Es un ambicioso proyecto interinstitucional, que abarca muchas ideas”, insistió. Sobre el plan de adecuación, reconoció que “algunos teatros no llegaron a presentarse pero confiamos en que seguramente lo harán en una nueva convocatoria; hay varios espacios en el país que han incluido la discapacidad en su agenda y queremos tanto acompañar procesos ya iniciados como también para quienes se interesan a partir de la convocatoria”. “Lo más importante es que sean espacios administrados por una ONG y que se garantice que haya comodato o sean propietarios del lugar, lo cual no es muy frecuente; estamos priorizando este concepto en los llamados a fondos de infraestructura. De este modo, las personas podrán disfrutar de esa inversión en los próximos 10 años”, concluyó.