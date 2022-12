Cartas de lectores: las tres estrellas

Vi las tres estrellas y no fueron las tres marías. / Vi las tres estrellas y no a la noche, fue siempre de día, en un cielo celeste y blanco resplandeciente. / Vi las tres estrellas, 70 años me llevó, mirando el cielo y armando equipo, desde Ratin a Maradona, desde Ermindo a Lionel y las tres veces que escampó, pude alli ver la copa que nuestro capitán levantó. // No son las tres marías que brillan en el firmamento, son las tres doradas bordadas en cada gambeta, en cada pase, en cada rabona, en cada gol, de aquel olvidado jugador de selección, a quien abrazamos en nuestros sueños y alentamos con el corazón. / Cada una de esas tres estrellas relucientes en el pecho, es vida personal y sueño de grupo que la consiguió con unión. / Y ahora en el cielo solo quedaron dos, porque Messi y compañía bajaron la tercera para que brille por siempre en la camiseta de mi selección.