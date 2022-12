Los primeros nominados, rumbo al Oscar

La idea de espectáculo

Acción y despliegue visual

Las dos han sido las grandes rivales del año en producciones espectaculares, y se vinculan en más de un sentido. La importancia de la familia, la defensa de las tradiciones y un nuevo orden que surge a partir de las pérdidas acercan conceptualmente a “Pantera Negra: Wakanda para siempre” (foto) con “Avatar 2: el camino del agua”, realizaciones ideales para ver en pantalla grande y así poder registrar todo lo que ofrecen en términos visuales. En las ramas de los rubros técnicos que se anunciaron para los Oscar, “Pantera Negra...” le saca una candidatura de ventaja a su rival: está nominada en Maquillaje y Peluquería, Efectos Visuales, Música Original, Canción Original y Sonido, mientras que “Avatar 2...” cosechó postulaciones en las cuatro últimas. En el campo del leit motiv, la disputa se profundiza entre artistas de primer nivel. “Nada se pierde (tú me das fuerza)”, el tema de “Avatar 2” es cantado por The Weeknd; mientras que “Lift Me Up”, de “Pantera Negra...”, por Rihanna. Sin embargo, entre ellos se cuela con muchas posibilidades “Hold My Hand”, la canción que Lady Gaga escribió para “Top Gun: Maverick” (la película tiene tres candidaturas) y que figura como la favorita; de confirmarse, sería la segunda estatuilla para la artista, que ya se impuso en su momento con “Shallow”.