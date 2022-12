Cartas de lectores: Tucumán Gran Hermano

Veo con extrema preocupación cómo la cibernética nos va esclavizando anestesiadamente por medio del aturdimiento y así logra que muchos adhieran alegremente creyendo que nos hará más fácil la vida. Sin embargo, es obvio que nos la complica cada vez más. Es fácil observar cómo nos va intoxicando con nuevas aplicaciones las cuales son serviles a quienes manejan las empresas multinacionales de servicios. Todo está diseñado de modo que el usuario común no tenga defensa alguna cuando necesita hacer reclamos o planteos de cualquier tipo. Lo que cotidianamente ocurre es que todo depende de un Gran Hermano, como en la obra 1984 de George Orwell, porque en realidad no hay una persona a quien quejarse, desde que toda responsabilidad esta disgregada en la nube que organizan las empresas de modo que si uno quiere comunicarse para solucionar un problema, solo contactara con un “call center” o una computadora que nos hará dar vueltas en sucesivos marcados de nuestro teléfono. Lo mismo ocurre si concurrimos personalmente a sus locales, donde somos atendidos después de larga espera y comprobamos que ningún empleado tiene la respuesta concreta. Como ejemplo para todos aquellos que aplauden la cibernética y la inteligencia artificial, quiero informar que desde el pasado jueves 15 de diciembre no funciona el sistema de cobranzas con tarjetas de débitos, en ninguno de los locales habilitados a tal efecto, por lo cual hasta el 19 de diciembre, resultó imposible pagar facturas de servicios. En definitiva, salvo los adelantos en Medicina, no creo que el hombre actual pueda decir que su vida es más feliz que la de un cavernícola, cuyas preocupaciones eran mucho más simples. En la actualidad, el Gran Hermano que maneja gran parte del mundo desde una nube impersonal se encarga de instalar en forma permanente el aturdimiento necesario para evitar que tomemos conciencia de que somos idiotas útiles para sus verdaderos intereses.