Cartas de lectores: Cementerio del Oeste

Parece que las autoridades leyeron la carta del 28/10 en referencia al Cementerio del Oeste. Ya se realizó. Ya que se realizó el tan visible calado de los canalones que van al costado de los senderos de circulación. Evidentemente es un maquillaje superfluo a la problemática real, las irregularidades en el nivel de las lajas en los senderos. Estas hacen que sea una auténtica pesadilla y peligro transitar por ellas, con el agravante de que si están mojadas, esto, con la resina que dejan caer los pinos imposibilitan un tránsito seguro. Con todo el respeto que se merece, a lo mejor no está contemplado en el presupuesto dicho gasto; por eso me ofrezco a la compra del cemento que ocasionaría dicha mejora. Me llama también la atención que, ante la falta de agua que padece nuestra provincia, a nivel casi desesperante, exactamente hay un grifo en el mausoleo de la comunidad húngara que está roto hace más de un año y el tan preciado líquido fluye a sus anchas. Solucionar estos inconvenientes no sólo sería una respuesta esta carta sino también evitar el deterioro de nuestro patrimonio histórico, tal como es nuestro Cementerio del Oeste.