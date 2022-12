Caravana de la Selección: Aníbal Fernández defendió el operativo y arremetió contra Tapia

Además, Fernández se refirió puntualmente al posteo del titular de la AFA: "Me importan un comino esos tuits ¿Qué me importan? Me llamó a mí y ni se le entendía lo que decía. Me llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado". "Traté de explicar lo inexplicable, porque si no entraba en razones...Nuestra vocación desde el primer momento fue cuidar a los jugadores", sentenció.