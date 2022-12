Video viral: Santi Maratea convocó a sus amigos a limpiar la zona del Obelisco, tras los festejos por la Selección

"Buen día, ¿cómo están? Estoy yendo a limpiar el Obelisco. Me agarré 20 bolsas y estoy yendo a juntar basura. El que quiera venir, que venga. No es una juntada, estoy yendo a juntar basura y me vuelvo a mi casa. Para poner un poco de orden", manifestó Santi Maratea a través de sus historias de Instagram.