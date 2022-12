Cartas de lectores: vacuna contra la grieta

Hola amiga, buenas noches. ¿Cómo estás? Te anoticio de que está llegando, desde la tierra de los Reyes Magos, al país un nuevo cargamento de vacunas para todos los argentinos de 0 a 100 años. Esta vacuna no tiene efectos adversos y sirve para crear anticuerpos suficientes para terminar contra la división y la separación de los argentinos. Es una vacuna que viene a cerrar la grieta, a terminar con el resentimiento y el odio porque tiene entre sus componentes un poderoso antiséptico que termina con cualquier infección previa. Esta vacuna no necesita de booster (refuerzos) porque genera elevados anticuerpos contra el populismo y la corrupción. La transportan un grupo de argentinos, vacunados en la etapa experimental, que gozaron de los efectos buscados. Ellos elaboraron un sueño y trabajaron en equipo incansablemente para conseguir el Campeonato del Mundo de Fútbol. No te preocupes, hay dosis suficientes para todos los argentinos que quieran vivir en la verdad, el trabajo y la justicia. Te mando un abrazo y no dejes de informarte sobre el lugar al que debes concurrir a vacunarte. Buenas noches.