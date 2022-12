Selección Argentina: Después de los festejos...

Al parecer no. O al menos no será tan marcado como en los últimos años. Hay que tener en cuenta que de los 26 que viajaron a Qatar, solamente siete habían jugado alguna vez un mundial, es decir hubo 19 debutantes que tranquilamente podrían ser parte del proyecto que iniciará el próximo año y terminará en 2026. En el 1x1 de los que no seguirían podemos remarcar a los veteranos de esta Scaloneta versión 2022. Franco Armani, por edad, se supone que el arquero de River participó por última vez en un torneo con la “albiceleste”. El arco de la Selección continuará custodiado por Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli (estuvieron en Qatar), Juan Musso y Agustín Rossi son las alternativas. La zaga despedirá a Nicolás Otamendi, el jugador surgido en Vélez llegaría al 2026 con 38 años, por lo que se supone que el zaguero jugará sus últimos partidos con el combinado nacional. A no alarmarse, porque en ese puesto Argentina cuenta con Lisandro Martínez y Cristian Romero, más atrás aparecen Germán Pezzella, Juan Foyth y Lucas Martínez Quarta. Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico también jugarían sus últimos partidos en la selección, en este puesto no hay tantos jugadores con proyección de Selección, será necesario que Scaloni “descubra” nuevos valores. ¿Fue el último Mundial de Ángel Di María? Sí. El extremo hace varios anuncia que su final en la selección está cerca, se supone que luego de haber conseguido el tan ansiado título, “Fideo” de lugar a las nuevas generaciones. Eso sí, mientras mantenga el nivel mostrado en Qatar, será una tentación para Scaloni. Lionel Messi y Paulo Dybala, los únicos de la vieja guardia que podrían llegar al Mundial de 2026. Aunque Messi señaló que jugará unos partidos como campeón y se retirará, Scaloni dijo en conferencia de prensa que la “10” estará guardada para él, por lo que imaginamos que el DT intentará convencer a Messi que cambie de postura. Veremos. En tanto, Dybala, por edad, presente y proyección, podría seguir ligado a la Scaloneta sin ningún problema, dependerá del DT. El caso de “Papu” Gómez es especial, se trata del único de los debutantes en Mundial, que deberá conformarse con disputar un solo torneo. En 2026 tendrá 38 años y es casi imposible que se mantenga en nivel de selección.