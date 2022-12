La reivindicación de la cocina criolla en una publicación de la Universidad de Tucumán

Este libro es un best seller de la editorial universitaria y ya lleva varias reediciones. En junio del 2019 el reconocido y mediático chef francés, Christophe Krywonis, radicado en nuestro país, publicó en su cuenta de Facebook una foto del libro y un comentario muy elogioso. “Mucha gente me ha preguntado por este libro de cocina tucumana. Lo descubrí en uno de mis tantos viajes allí, hace un poco más de 10 años. Me comentaron que es un muy antiguo recopilado de recetas (tiene varias reediciones) que preparaban mujeres de todos los estratos sociales. Lo he dicho y lo repito: ¡Amo la cocina tucumana!”