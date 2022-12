Hoy el mundo se tomará una selfie

“Why doesn’t Argentina have more Black players in the World Cup?” (¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en la Copa del Mundo?), se preguntó hace unos días en una columna The Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos del mundo. Esta nota, escrita por Erika Denise Edwards, profesora asociada de la Universidad de Texas y experta en identidades raciales, desató una polémica de envergadura global, que no viene al caso en este desarrollo, pero que da cuenta de la enorme transversalidad cultural que envuelve al fútbol, un fenómeno humano que supera ampliamente al deporte en sí mismo.