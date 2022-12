Tras los muros, sordos ruidos: una anécdota sobre la cancelación

Días atrás cuando, en una reunión social, se desató un debate alrededor de la cancelación. El disparador fue a partir de la cita de un tercero, ajeno de la tertulia, un/a docente jubilado/a, si la memoria no me traiciona –qué en peligro nos pone la memoria cuando le erra el vizcachazo– que argüía que aquellos versos de Neruda “me gustas cuando callas porque estás como ausente” podrían tomarse como –y el condicional no es, como el lenguaje todo, inocente– una invitación al silencio femenino, el deseo de acallar no ya una voz individual, la de la mujer amada, referenciada en el poema, sino una voz colectiva, de género.