Mundial de Qatar: quién es la "Abuela la la la", la mujer detrás del popular canto de los hinchas que se volvió cábala

La arenga ya se convirtió en una cábala que se repitió en los partidos siguientes contra Australia, Países Bajos y Croacia. "La abuela", como se la conoce, se llama Cristina, tiene 76 años y es de Liniers, Buenos Aires. En declaraciones a un canal de noticias, confesó que es hincha de Boca y que, si bien no tiene nietos, solo sobrinos por parte de su hermana, no le disgusta que la traten de abuela. “No me molesta que me digan de ese modo, en todos lados me dicen así, porque desde la pandemia que no me tiño más”.