Mundial de Qatar: el motivo por el que Scaloni se quebró en la última conferencia antes de la final

"¿Qué le dirías a tus 26 jugadores?", fue la pregunta que lo hizo quebrar y mostrar su lado más sensible. "Ayer hablé. Les quiero agradecer y me emociono porque han dado todo sinceramente. Esperemos mañana coronarlo y, si no es así, que estén orgulloso porque es un momento para disfrutarlo. Lo estoy disfrutando a mi manera", dijo Scaloni con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.