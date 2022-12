Mundial de Qatar 2022: “Argentina da la imagen de juego sucio”, la acusación de un campeón del mundo con Francia

No es lo más agradable que escucharemos, pero es la opinión de Adil Rami, un defensor que actualmente juega en el Troyes de la liga de Francia. En diálogo con el portal 'Quotidien', Rami comentó: "Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio".