Mundial de Qatar 2022: el crisol de nacionalidades de los jugadores de Francia, rival de la Selección Argentina en la final

Previo a esa cita mundialista, el entonces líder del xenófobo Frente Nacional había despotricado contra el equipo, en 1996: "Es artificial que hagamos venir a jugadores extranjeros para bautizarlos como equipo de Francia. La mayoría no la canta o visiblemente no se saben La Marsellesa". La respuesta de Jaquet no se hizo esperar: "No respondo a un payaso ni a cosas grotescas".