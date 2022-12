El tránsito y las emergencias de diciembre

El combo de diciembre puede ser el peor enemigo del tránsito. El estrés y el apuro de fin de año multiplican los accidentes. Por los festejos, se consume más alcohol y bajan los niveles de atención. En este 2022 se sumó el Mundial de Fútbol, que también está teniendo un impacto en la seguridad vial. De acuerdo a las estadísticas del hospital Padilla, cada vez que juega la selección argentina aumenta el trabajo en la guardia de emergencias porque llegan más lesionados por choques.

El subdirector del nosocomio contó que después del tercer encuentro que jugó la selección, aumentaron un 70% las atenciones a heridos, en el cuarto un 100% y en el quinto, un 140%. Esto está derivado de los festejos que realiza la sociedad y al incumplimiento de las normas de tránsito, según los médicos del servicio de emergencia del Padilla, que es el termómetro más importante de lo que sucede en las calles en cuanto a accidentes graves.

Un estudio realizado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) confirma que en el último mes del calendario se incrementa la posibilidad de sufrir un accidente. Un análisis que hicieron de los más de 5.500 siniestros viales que ocurren en el país, con heridos graves y víctimas fatales, demostró que en diciembre hay un 20% más de incidentes que el resto del año.

Diversos factores que se combinan a fin de año que nos ponen más ansiosos y más irritables. Y eso también se traslada a la forma en que manejamos, sostienen los expertos. Los inspectores de tránsito son testigos directos. Diciembre es uno de los meses en que más trabajo tienen: se labran en promedio más de infracciones por día.

Lo que pasa en las salas de urgencia en diciembre es, en gran parte, el reflejo de que no respetamos las reglas. No solo por los que no respetan las normas, beben en exceso y manejan vehículos. También por los que usan pirotecnia no permitida por los organismos de control o lo hacen en forma imprudente. Y las lesiones en peleas, que son otro capítulo. Ayer en las redes sociales vimos cómo varios fanáticos de la selección se arriesgaban saltando sobre el techo de un colectivo.

Los servicios hospitalarios se reforzarán para cubrir las emergencias que probablemente lleguen después de la final del Mundial, el próximo domingo, así como también se alistan para las consecuencias que traerán las fiestas de Fin de Año.

Es evidente que debemos festejar de manera responsable y cuidarnos entre todos. Pero también es necesario implementar un mayor control y sanciones efectivas para prevenir los accidentes de tránsito, que año a año se cobran más vidas y que dejan graves secuelas en muchas personas. La adopción de una política integral de prevención que incluya campañas de educación para cambiar comportamientos, mayores controles, más suspensiones de licencias y otros castigos a quienes provocan accidentes son cuestiones impostergables. Las autoridades habían anunciado que este año entraba en vigencia el carnet por puntos y que iban a adquirir radares para profundizar los operativos en la ruta. Nada de eso se hizo. Estamos otra vez en diciembre. Y seguimos sin comprender que prevenir es mejor que lamentar.