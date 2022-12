Un viaje al presente con Daniel Teruggi

El concierto al que me tocó asistir en el Auditorio de Radio Francia, a la misma orilla del Sena, estuvo repleto de un público que tenía una notable amplitud de edades: jóvenes, medianos y viejos; me consta la atención sacramental con que escuchaban y el aplauso cerrado con el que concluyó. El cosmopolitismo era evidente en la distinta procedencia de los compositores (una francesa, una turca, un italiano y un argentino) y en que lo más genuino que puede decirse de esta música es que pertenece a todas partes, el origen no incide en el resultado, o no es necesario que se note, como sucede con otra música que proviene de una tradición o una cultura local. En este caso, la cultura que la respalda es la totalidad.