Sentencia contra José Orellana: "Creo que no es justo, pero esto no me va a quebrantar"

En diálogo telefónico, Orellana consideró que hubo animosidad de parte de la fiscalía, la querella y los jueces. “No me creo ni víctima ni me sentí nunca culpable, porque todo lo que se usó técnicamente ha sido todo a nuestro favor. Nunca esquivé el juicio. Pude haber propuesto otras opciones, como una probation o cuestiones económicas, que es lo que me sugerían los abogados. Pero estaba convencido de mi inocencia", manifestó. Y agregó: "tengo 35 años en la función pública y no he sido denunciado nunca. Si yo hubiera sido mala persona, en estos seis años, desde que fui denunciado, hubiera habido una lluvia de denuncias. Pero no hubo porque no soy mala persona. No se me puede encuadrar en el delito de abuso sexual cuando no se toca ninguna zona pudenda ni en ningún momento existió que ella haya estado sola conmigoa. Las cámaras nunca pudieron comprobar que estuviera sola conmigo. Esto ha sido lapidario”.