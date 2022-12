Tras la condena, los “Mellizos” Orellana confirmaron sus candidaturas para 2023

"Comienza una nueva etapa. Tengo 35 años en la función pública y no he sido denunciado nunca. Si yo hubiera sido mala persona hubiera habido una lluvia de denuncias. Tomé el fallo con mucha tranquilidad", dijo. También aclaró que la sentencia no lo inhabilita en sus funciones públicas ni modifica su situación actual dado que no está firme. “Sigo funcionando y puedo ser candidato. Eso lo establece el Derecho, no es un beneficio que yo creo que lo debo usar. No hay sentencia firme es como que todavía estás en la normalidad de tu vida”, mencionó.